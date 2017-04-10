司改會議 同意推動金字塔型訴訟程序
司改國是會議第二分組第4次會議，今早於司法院舉行；委員們在會議中決議通過司法院所提的金字塔型訴訟程序。
今天第二分組的討論問題，主要是針對民刑事上訴程序及終審法院成員、員額及選任程序改革等，攸關金字塔型訴訟制度及組織設計等議題進行討論。
第二分組召集人林子儀說，今天的結論包括有民刑事上訴程序的改革，要推動強制辯護和代理人制度，委員們也贊成司法院所提出的金字塔型訴訟程序，這部分也和於民國88年舉行的司改國是會議決議相同。
林子儀解釋，委員們的大方向，是希望未來事實審部分（一二審法院），能進行強制代理、強制辯護，但相關細節與配套措施，今天還來不及談論，待下次會議（4月24日）再行討論。1060410
(中央社)
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