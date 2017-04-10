代燒外縣市垃圾 議員批高市府「代燒業換晶圓業」
台積電是否來高雄設廠，涉及空汙抵換量問題，市議員陳麗娜10日質詢表示，高雄垃圾快爆滿，還拚命代燒外縣市垃圾，其實只要少燒一些垃圾，空汙抵換量就很足夠，根本不必到處找，她問市府「是要晶圓代工業，還是垃圾代燒業？」
陳麗娜說，高雄代燒全台外縣市垃圾比例達8.3%，焚化量連年「勇奪第一」，去年開始請外縣市將燒完的底渣運回去，不過去年全台仍有41%底渣掩埋量在高雄，「令人嘖嘖稱奇」。
她強調，南區資源回收廠垃圾儲坑共18個門，目前有12個門因為垃圾堆得太高而打不開，顯示高雄本身垃圾已經爆量，竟還不斷代燒外縣市垃圾，而且焚燒後的底渣送至掩埋場，預計3年內這些掩埋場也將爆滿。
高市環保局長蔡孟裕回應表示，焚化爐燃燒垃圾的量，無法用來抵換空汙排放量，因此與台積電設廠並無關連，議員可能有誤解；不過他坦言，最近因南區廠更換爐管，垃圾累積量比較大，4月底更換完成後，預期6月底前可將儲坑垃圾降至正常量。
他另強調，針對掩埋場爆滿問題，環保局已啟動活化機制，包括路竹、岡山掩埋場，工程正在進行中，估計可增加40萬立方公尺容積，而燕巢、大寮、旗山也有後續活化方案，長程部分更會開發新的掩埋場，確保垃圾掩埋無虞。
(中時)
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