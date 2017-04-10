台電強行設置風力車 澎湖鄉民包圍抗議

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台電擬設置風力車，恣意進場施工，引發澎湖龍門村民集結抗議。（陳可文攝）

台電擬在澎湖龍門村籌設6組風力發電風車，多次與村民溝通未果，10日台電闖關強行施工，村民震怒動員百人包圍抗議，縣府出面協商，全案暫緩再議，未經地方同意不得施工。

相中澎湖海岸線絕佳風場潛力，台電積極籌設岸際風力發電風車，初期規劃在湖西鄉龍門村、白沙鄉講美村、赤崁村3處場址興建11部風車，每部3000KV，總裝置容量高達3.3萬瓩，未來更計畫併聯至尖山發電廠。

台電風車計畫始終未與各村落達成共識，日前白沙鄉赤崁村民召開大會決議反對台電在村內設置風車，沒想到事隔才兩天，昨日湖西鄉龍門村又發難，與施工包商險些釀生衝突。

台電表示，選址龍門村北後灣到靶場設置6組3M風車，早年與社區已達成共識，所有設置回饋金540萬元，爾後環評也通過了，如今村民卻又反悔不認帳，實在傷透腦筋。

昨日台電不顧村民反對，企圖闖關偷渡施工，怪手及大型機具陸續進場待命，詎料消息一流出，鄉長吳政杰、議員陳振中、成萬貫率領村民上百人趕往現場抗議，引起警方大動作戒備。

台電能源再生處副處長林明成無奈表示，台電非常有誠意溝通，懇請村民支持國家重大政策；縣府建設處長薛宏營也指出，縣府依法辦理尊重民意，也盼理性面對。

最後決議，全案未經地方同意不得再進場施工；要求台電、縣府與鄉公所重新回到會議上再協商，聽取地方鄉親意見，杜絕黑箱作業。

(中時)