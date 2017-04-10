中市首創試辦偏區駐點TNVR
台中市政府為落實源頭管理透過絕育降低犬貓繁殖速率，首創試辦「偏區駐點TNVR」（捕捉、結紮、施打疫苗、放回原地），相較過往僅假日提供服務，今年增加平日均有醫師駐點；市長林佳龍說，推廣動保觀念首重生命教育從小扎根，將動保問題轉化為機會，提升動物保護水準。
農業局長王俊雄今日於市政會議進行「台中市動物保護成果及策進作為」專案報告，說明市府動保成果及今年動保政策展望；去年市府於動保業務評鑑、繁殖控制績效、裁罰率提升等榮獲多項第一，在台灣防止虐待動物協會調查中，也獲肯定為全國收容所動物福利最佳。
王俊雄表示，今年市府於外埔區首度試辦「偏區駐點TNVR」，結合動保處、民間團體、獸醫師、區公所及鄰里力量共同推動犬貓絕育；由具備天然屏障、犬貓族群較不易遷徙的外埔區試辦首場，規劃平日及假日大量進行家犬貓及流浪犬貓絕育，以完全免費增加民眾辦理意願。
今年也訂為「好主人年」，強調「終養不棄養」理念加深飼主責任的觀念推廣，整合全市友善寵物機關、商家等單位進行認證，提供飼主與毛孩休憩去處參考；為使寵物身後事能有最後依歸，積極爭取在「神岡崇璞園」試辦成立寵物灑葬專區，提供飼養寵物的市民更多元服務。
「一個善待動物的社會，才是真正文明的社會！」林佳龍強調，為避免更多流浪動物出現，除結紮工作外，後續原地重放或對於具攻擊性流浪動物落實異地安置也相當重要，均需加以評估後處理，讓犬貓繁殖率下降外，也促進人與動物的和諧相處。
(中時)
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