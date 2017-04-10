熊黛林做人未成功 家族祭祖和老公零互動

熊黛林去年嫁給百億小開郭可頌。(圖／翻攝自熊黛林微博)

熊黛林去年嫁給百億小開郭可頌，就期盼能做人成功，不過還未傳出消息，日前她和家族上山拜拜，全程都低頭玩手機，跟老公也零互動。

據港媒報導，有網友巧遇熊黛林和老公郭可頌、郭可盈和一群親戚，一同上山拜拜，她穿著休閒白T加牛仔褲，不過她似乎不想被認出，素顏低頭玩手機，反而是一旁郭可盈，比手畫腳和親友研究祭拜祖先事宜。

而熊黛林在一旁沒和親友互動，也對郭可頌愛理不理，而身形相當纖細的她，看來「做人計畫」還沒成功。

(中時電子報)