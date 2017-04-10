來台日客恐降1成　旅行社老董提警告

由於購買機票不易，日客很可能降低來台意願；此為桃園機場照。（中時資料照／陳麒全攝）

台灣觀光業又迎來一記重磅攻擊！昇漢旅行社董事長柯牧洲指出，國籍航空公司對日本市場的重視不若台灣市場，導致日本旅客就算想來台灣也買不到機票，再這樣下去，今年的來台日客數可能會下降1成。

目前正和觀光局在日本名古屋、福岡等地推廣台灣觀光的柯牧洲告訴《聯合報》，除少了復興航空外，國籍航空也把對日銷售機位比重降低，導致即將到來的兩波日本連休，當地旅行社都沒有飛台灣的機票可賣，已開始思考之後還要不要賣台灣旅遊產品。

柯牧洲進一步舉例，華信航空首飛台中至名古屋中部機場此消息，日本旅行社事前完全不知情，所以在柯看來，國籍航空對台灣市場、散客與營收的重視，要勝過日本市場、旅行社優先及國家利益。

(中時電子報)