323攻占行政院案判決 魏揚無罪、部分被告判刑3-5月
3年前群眾攻占行政院事件，檢方共起訴132人，蔡英文總統上台後行政院撤告，但仍有21人無法撤回公訴，台北地院今日宣判魏揚無罪，不過，本案中包括陳姓等被告涉犯妨害公務等罪，則分別被判刑有期徒刑3月至5月，得易科罰金。
「323攻占行政院」案源於魏揚與黑島青陣線部分成員，夥同其他占領立法院的學運社團人員，於103年3月23日晚上7時左右，號召民眾在行政院周邊拒馬上鋪起棉被，爬入行政院，並在正門前廣場進行靜坐抗議等行為。此外，也有大批民眾與學生，闖進行政院政務委員陳希舜辦公室與行政院電器室，當時在場人士與員警發生拉扯等狀況。
至於太陽花學運占領立法院案，月初台北地院首度援引 「公民不服從概念」，認定抗議行為動機與目的，都與公眾事務有關，將被訴煽惑他人犯罪、妨害公務等罪名的立委黃國昌、學運領袖林飛帆、陳為廷等22人判決無罪。
(集團連線報導)
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