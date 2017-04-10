323攻占行政院案判決 魏揚無罪、部分被告判刑3-5月

圖為2014年3月23日反黑箱服貿學生激動翻越門口欄杆衝進行政院，在門口廣場席地而坐大聲呼喊口號，還有人手持太陽花站在廣場中。（中時報系資料照片）

323攻占行政院事件，檢方共起訴132人，台北地院今日宣判魏揚（見圖）無罪，部分被告判刑3-5月。(資料照片 黃世麒攝）

3年前群眾攻占行政院事件，檢方共起訴132人，蔡英文總統上台後行政院撤告，但仍有21人無法撤回公訴，台北地院今日宣判魏揚無罪，不過，本案中包括陳姓等被告涉犯妨害公務等罪，則分別被判刑有期徒刑3月至5月，得易科罰金。

「323攻占行政院」案源於魏揚與黑島青陣線部分成員，夥同其他占領立法院的學運社團人員，於103年3月23日晚上7時左右，號召民眾在行政院周邊拒馬上鋪起棉被，爬入行政院，並在正門前廣場進行靜坐抗議等行為。此外，也有大批民眾與學生，闖進行政院政務委員陳希舜辦公室與行政院電器室，當時在場人士與員警發生拉扯等狀況。

至於太陽花學運占領立法院案，月初台北地院首度援引 「公民不服從概念」，認定抗議行為動機與目的，都與公眾事務有關，將被訴煽惑他人犯罪、妨害公務等罪名的立委黃國昌、學運領袖林飛帆、陳為廷等22人判決無罪。

(集團連線報導)