竹市三分局長交接 吳山連走馬上任
新竹市警第三分局分局長交接典禮，今天(10日)在市府秘書長陳章賢、警察局長陳耀南主持、監交下順利交接，新任分局長吳山連走馬上任，原任分局長曹儒林調屏東縣政府警察局屏東分局分局長
市警局指出，吳山連為中央警察大學公共安全學系54期畢業，國立臺北大學犯罪學研究所碩士，歷任臺北市政府警察局捷運警察隊副隊長、金門縣警察局金城分局及宜蘭縣政府警察局三星分局分局長等職務，學經歷俱佳，期許他繼續為市民治安打拼。
(中時)
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