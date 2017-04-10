訪杜拜港 陳菊尋招商合作機會

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高雄市長陳菊應杜拜環球港務集團DPW邀請參訪杜拜傑貝阿里自由貿易港區及郵輪母港，並尋求業者合作投資的機會。

高雄市積極推動亞洲新灣區建設工程，陳菊帶領局處首長應杜拜環球港務集團(Dubai Ports World，DPW)主席兼執行長蘇拉耶姆(Sultan Ahmed Bin Sulayem)邀請，還參訪杜拜傑貝阿里自由貿易港區(Dubai Jebel Ali Free Zone)、拉希德郵輪母港。

陳菊了解DPW在傑貝阿里自由貿易港區的發展經驗，並參觀區內最早進駐物流公司GAC(Gulf Agency Company)。

她說，GAC提供貨物倉儲轉口、貨櫃集裝箱處理、產品加值及包裝認證等多元便利服務，成功建立全球物流平台，值得高雄學習借鏡。

她同時聽取Dubai Trade簡報，了解如何整合DPW、杜拜海關等相關國營企業資源，精簡貿易服務流程；為貿易商、航運公司與代理商建構便利的貿易、物流暨支付等電子化平台。

並走訪拉希德港以舊港區建材資源打造出的綠建築及第三號郵輪母港、遊艇碼頭等，了解該港成功推動新舊港區轉型及開發歷程中汲取寶貴經驗。

有效整合公私部門以提升港區開發效能，是杜拜成功的主因。陳菊說，身為具有競爭力的港灣城市，高雄近年致力於整合港區資源，並成立港區土地開發公司，未來要推動開發高雄舊港區及周遭135公頃土地開發，建立產業整合加值平台，培訓系統整合人才，打造亞洲新灣區能成為國際郵輪母港。1060410

(中央社)