消防員竹林打火 意外循聲救困圳婦

台南市新營區今天上午傳出一起竹林火警，消防人員獲報到現場灌救時，卻聽到不遠處的水圳旁傳來呼救聲，循聲尋找後發現一名婦人摔落在約3公尺的水圳，隨即架梯救援。

台南市政府消防局上午獲報，在新營區建國路42巷內有竹林火警，隨即調派新營、鹽水等分隊人車前往灌救。

消防人員在打火之際，突然聽到不遠處傳來疑似婦人呼救聲。鹽水分隊長陳中和、隊員黃文郝、翁仲瑩；新營分隊小隊長莊昇彭、隊員劉嵩和等人分頭搜尋，最後發現一名年約75歲的婦人摔落到約3公尺高的水圳內，不斷呼救。

消防人員隨即架梯將婦人救起，初步檢視發現有右小腿開放性骨折的現象，趕緊安排救護車協助送醫。

經初步了解，這名婦人應是準備到田裡工作時不慎摔落；由於地點比較偏僻，如果不是剛好有消防人員在附近救火，婦人不知道何時才會被人發現。1060410

(中央社)