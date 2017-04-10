印尼逃逸外勞見警刻意走避 身上竟藏安毒

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印尼籍逃逸外勞安迪。（徐養齡翻攝）

新竹市1名逃逸印尼籍外勞安迪，昨(9日)下午在東門圓環遊蕩，遭轄區派出所警方盯上，見他刻意走避，遂上前盤查，意外在他身上起出安非他命，並查出其逃逸外勞身份，隨後帶回所內偵辦。

警方指出，32歲安迪面對警方接近盤查，先是避走到商家，詢問問題都拒絕回答，查明後才發現他是具侵占通緝身分的非法外勞，身上還藏毒，訊後依侵佔、通緝、毒品罪嫌及違反《入出國及移民法》移送法辦。

(中時)