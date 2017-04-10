追菲籍美眉學英語、打進菲籍移工圈 竟動歪腦筋販毒

高市刑大查獲專賣外籍移工毒品的BOSS販毒集團，逮捕為首的藥頭谷男(灰衣者)。（劉宥廷翻攝)

市刑大上周四拂曉出擊，和港警總隊持搜索票登船，在船員休息室抓販毒集團成員蘇男。（劉宥廷翻攝)

警方起獲安非他命50公克、忘憂草捲菸1支(右)、毒糖果1盒、電子磅秤、吸食器等證物。（劉宥廷翻攝)

46歲谷姓男子的前妻、前女友都是菲律賓籍，不僅學會簡單英語，還順勢打進移工生活圈，但他竟和兒時玩伴蘇、陳2男組BOSS販毒集團，販賣新興毒品忘憂草捲菸、毒糖果、安非他命給移工；高市刑大收網逮獲菲籍藥腳2男1女，菲男知家鄉嚴厲掃毒，怕返國會槍斃，求饒不要遣返。

市刑大偵3隊指出，在前鎮漁港擔任漁貨搬運工的谷男雖高中肄業，但他透過菲籍前妻、前女友，學會基本英語對話，也認識不少菲籍移工；不過，谷男收入不好，將歪腦筋動到菲籍移工圈，決定販毒海撈一筆。

谷男和前鎮漁港運油船員41歲蘇男，44歲陳姓傢俱店小老闆是兒時玩伴，1年多前組BOSS販毒集團，除販毒對象有台籍外，主攻客群是菲籍移工，價格甚至比賣給台灣人還貴；警方獲報後經數月埋伏、跟監及蒐證，上周四拂曉出擊，和港警總隊持搜索票登船，在船員休息室抓蘇男，也同步到前鎮、鳳山分別逮補谷、陳2人。

警方起獲安非他命50公克、忘憂草捲菸1支、毒糖果1盒、電子磅秤、吸食器等證物，而忘憂草捲菸是新興毒品，1支要價新台幣200元，是一種興奮劑，施用後會有麻痺、顫慄、興奮、心律加快、毛細孔放大等反應，效果持續約20分鐘。

警查獲菲籍2男1女藥腳買毒，這3名菲籍移工是在工業區擔任作業員，其中1名菲男前後來台已7年，在偵訊時透過通譯表示，希望警方不要遣送他們回國，還用手比出手槍姿勢，意指返國恐會被嚴掃毒品的總統杜特蒂槍斃，警方訊後仍依法送辦；另谷坦承有販毒，蘇、陳則辯稱幫忙送毒品，3人依毒品罪移送，均裁定收押。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時)