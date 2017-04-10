九二共識 詹啟賢：沒有新藥前耐心服用
談到兩岸關係，參選國民黨主席的前副主席詹啟賢今天以看病吃藥比喻，九二共識、一中各表是大原則，「在沒有新藥出來前，必須耐心服用」、「否則病好不了」。
國民黨立法院黨團下午舉行國民黨主席擬參選人政見發表座談會。除了尋求連任的黨主席洪秀柱外，其餘5人皆出席，今天發言順序依序為國民黨前副主席詹啟賢、前立委潘維剛、前北農總經理韓國瑜、國民黨副主席郝龍斌和前副總統吳敦義。
國民黨立委孔文吉提問，請問大家對九二共識、一中各表的看法，未來如何推動兩岸關係，會以黨主席身分訪問大陸嗎？是否支持國共論壇持續舉辦？
詹啟賢說，兩岸關係以兩岸和平發展、人民福祉為最高原則，必須在九二共識、一中各表的原則上循序漸進，過去8年，在這個原則下有很多良好成果，也因為這個原因，現在停滯不前，很多年輕朋友、甚至反對黨說，「九二共識談了太久了、聽煩了」。詹啟賢說，問他們那有什麼新想法，可以提出來討論一下，他們又提不出來。
詹啟賢以看病比喻，病人看病20年，醫生每次都開同一種藥，吃了這藥會好，有天病人說，這要吃膩了，換個藥；詹啟賢說，假如有新的藥，他會開新的藥，但如果沒有，還是開原來的藥，「否則你病會好不了」。
詹啟賢認為，目前「九二共識、一中各表」還是要耐心使用，但不表示這就夠了，兩岸關係是動態的，不可能停滯不前，美中台三角關係牽涉的國際形勢變化，兩岸關係必須與時俱進。
詹啟賢認為，在中華民國憲法基礎上，是不是有和平政綱的可能性，因為兩岸最重要是和平，現在的國際現實很可能擦槍走火，還有甚麼新的想法，這是可以探討的，雖然現在國民黨沒有執政，但也因為沒有執政，在國共論壇上、和平論壇上可以就這個問題開誠布公談，如果有結果，執政後就來做。至於黨主席訪問大陸是應該的。1060410
(中央社)
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