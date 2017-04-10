中市虹揚橋調撥車道 改善台74快速道路
台中市政府今天起在虹揚橋試辦下班尖峰時間調撥車道措施，以改善匝道停等車流常回堵至台74快速道路情況，提醒用路人配合道路相關管制設施及警方指揮。
連接台中工業區與市中心的虹揚橋，每逢下班尖峰時間進城方向常有壅塞情形，且匝道停等車流常回堵至台74快速道路主線，為改善此狀況，台中市政府今天起，於上班日下午5時至7時試辦調撥車道，提醒用路人配合道路相關管制設施及警方的指揮行駛。
由於今天是實施首日，市長林佳龍及交通局長王義川傍晚也將陸續前往視察，了解實施情形。
交通局指出，虹揚橋連接台中工業區及市中心，是台灣大道最重要的替代道路，經過現場勘查，發現下班尖峰時間非常擁擠，進城車輛與出城車輛數為2：1，然而道路配置卻是2：2，進城車輛平均需要等待3個交通號誌週期才能通過環中路。
為改善虹揚橋下班尖峰時間進城方向壅塞狀況，並疏解匝道停等車流回堵至台74主線，市府跨局處決策小組經多次現勘後，決定於上班日下午尖峰時段實施車道調撥，預期可縮短朝馬路（虹揚橋）進城方向1.5個週期、縮減停等車隊1/2，並延長台74下朝馬交流道的綠燈秒數，以有效改善回堵及周邊路況。
交通局提醒，虹揚橋是台中市首度試辦的調撥車道措施，用路人在實施初期行經該路段時，請依交通設施及警方的指揮行駛，未來交通局也將持續觀察車流狀況滾動檢討，適時調整環中路與朝馬路口號誌秒數及管制方式，以有效縮短用路人停等時間。1060410
(中央社)
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