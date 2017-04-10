柯談雙城論壇 九二共識不如實質重要

我要評比

今年雙城論壇將在6月登場，台北市長柯文哲今天表示，九二共識是名詞，實質內容比較重要，4月中與上海方代表會面，將討論雙城論壇、世大運等細節。

柯文哲在過去兩年的雙城論壇皆提出「四個互相」，強調兩岸關係應要互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作，盼中國理解台灣對民主自由的堅持；當時上海市長楊雄、上海市委沙海林也分別提「九二共識」。

有媒體報導，上海市台辦主任李文輝將於4月中來訪，與柯文哲會面；柯文哲今天表示，屆時將談論雙城論壇與世大運細節，包括舉辦論壇的時間、地點，以及對岸世大運選手來台後，要如何接待等。

柯文哲今天出席第27屆台北電器空調3C影音大展，受訪時指出，「九二共識」是個名詞，「對我來說，實質的內容比較重要，他們來就是談一談」、「政治落實到最後，還是細節，大家還是要check」。

柯文哲昨天出席「新新聞」30週年社慶系列活動，演講時說台灣的民主自由多元開放成亞洲標竿，今天又針對批星、批港言論回應「不是所有時間都可以說實話」，有媒體問及，此行到上海，會不會針對對岸的民主「講實話」？柯文哲不正面回應，僅重申雙方討論細節。1060410

(中央社)