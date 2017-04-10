魏揚無罪 北檢：收判後再議是否上訴

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台北地院今日審結「323攻占行政院案」，被控煽惑他人犯罪的黑色島國青年陣線召集人魏揚等7人無罪，其餘14人被依妨害公務罪各判刑3至5月。對此，台北地檢署表示，收到判決書後，再研議是否提起上訴。

至於北院上月31日，就318太陽花學運占領立法院案，判決立委黃國昌、學運領袖林飛帆、陳為廷等22人無罪。北檢今日表示，尚未收到該案判決書，待收到判決後再研議是否上訴。

(中時)