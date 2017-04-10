6千元中古球桿 涂阿玉打進日本名人堂

台灣資深高球女將涂阿玉靠著母親資助新台幣6000元買的中古球桿，開啟她的高球生涯，並一路在日巡賽打下7次賞金后，今年再以選手身分入選日本名人堂。

現年62歲的涂阿玉在歷經5度提名後，終於在今年進入日本職業高爾夫殿堂（名人堂），成為首位獲此殊榮的非日籍女將，也是首名以「選手競技表現」（選手身分）獲選的台灣選手。

涂阿玉表示，一開始聽到消息時，覺得不敢相信，直到領獎時，才知道「這是真的」。

回想接觸高球的過程，涂阿玉眼泛淚光，哽咽地說，當初看別人打得又高又遠，讓她也想跟別人一樣，所以用母親給的6000元買了一套二手的球桿，就此展開她的高球生涯。

涂阿玉說，這次進到名人堂，是一個重大的榮譽，很多人想追逐這樣的榮耀而不可得，她是在許多貴人的幫助下，才有這樣的機會，這一切讓她很感恩，因此她也想試著回饋。

涂阿玉提到，現在資訊發達，很多年輕一輩的選手都能上網找資料、出國找教練，但她的想法是，台灣資深球員的經驗、技術都是值得學習的，這也是她一直以來的使命。

涂阿玉在1974年轉入職業，1976年成為美國職業高爾夫巡迴賽（LPGA）的會員，當年就拿下新人王，1981年開始將重心轉往女子高球日巡賽（JLPGA）賽事後，首年就在諏訪湖女子公開賽奪冠，1986年她在LPGA、JLPGA共同認證的馬自達菁英賽奪冠，成為首位在LPGA留有冠軍紀錄的台灣女將。

1982年到1986年，涂阿玉連續5年成為JLPGA賞金后，之後在1989年、1991年又成為該球季的賞金后，生涯共7度成為JLPGA賞金后，在JLPGA總計拿下79座冠軍，到2005年退休時，31年的職業生涯共拿下114個冠軍。1060410

(中央社)