被指掮客 李俊敏：我被污名化且已退出

國民黨政策會執行長蔡正元前特助李俊敏被李明哲妻子李凈瑜指為「掮客」，李俊敏今天發出聲明說，自己確實輕估了一些狀況，也相信了人性的善良，導致被汙名化，此時滿心沉痛。

李俊敏並說，「原先以為李太太的反反覆覆是出於對他周邊人的承諾，但現在看起來應該從一開始就進入李太太的布局中，不過反正我已經退出了」，他曾盡其所能給予協助，海協會方面也盡了力，幫助她在她過去聲明中，希望得到她先生的消息，大陸方面也將她先生親筆信正本抵達台灣。今後的一切都操之在她自己。

李俊敏指出，他在今天上午9時接獲大陸來的快遞，裡面是李明哲親筆信的正本，「為了不再給李太太增加壓力，上午9點30分，我直接前往李明哲先生信中寫明的投遞地址，交給她的母親。希望能給李先生的母親心情些許撫慰」。

民進黨前黨工李明哲遭中國大陸以「涉嫌危害國家安全」為由拘留，其妻李凈瑜原訂今天搭機赴北京「救夫」，出發前卻被告知台胞證已遭註銷。

李凈瑜今天並拿出蔡正元前特助李俊敏的親筆信表示，當時李俊敏來找她時，讓她感到威脅、利誘並恐嚇，因此才要求他留下文字承諾。

李俊敏今天發出聲明，全文如下：

長期以來我一直從事兩岸民間交流事務，也關心台灣人在海外發生事故的救援與救濟工作，並且盡己所能地提供幫忙與協助，我們成功案例也很多。

李明哲先生在大陸失蹤的事情發生後，我一如往常的關心事態發展，早在3月28日李明哲夫人前往海基會召開記者會希望能送藥之前，即有相關人士詢問，我是否有渠道能送藥物給李明哲先生。當時，我表示由於事態不明，需要一些時間了解情況並努力溝通，才有可能協助藥品送交李明哲先生。

從那以後，我就對如何能協助李明哲先生這件事投以更高度的關注，希望能幫助李先生早日返台全家團圓。

到了4月5日，受到海協會委託接觸家屬，海協會表示基於人道考量，先口頭轉達李明哲先生的狀況，並在4月7日將李明哲先生的親筆信(落款4月6日)用(JPG檔案)傳遞給我，並且告知原件將立即快遞寄出。

4月7日中午，很榮幸的約見了李明哲先生的太太李凈瑜女士，她當下焦慮萬分的情態，讓我百感交集、感同身受。李太太強忍著眼淚將信看完，除了表明謝意外，並想聽聽我對本案有什麼看法。

當下我很直率地對她說：如果需要我的協助，有一個問題必須解決，實際上這個問題有兩個選項：第一是：只純粹救人，其餘不談。第二是：透過這件事推廣台灣人權價值理念，同時喚醒大眾關注以救人。

我明確表示，第一個選項我能幫忙，但是第二個選項我無能為力。

我也清楚地告訴李太太，協助李先生，必須創造一個良好的協商環境。因此一些對立活動必須停止，然後才能進行協助工作。

李太太很艱難的告訴我，她需要時間去思考。

當天晚上，我又與李太太通了將近2個小時的電話，我們討論的問題很多，但是總體感覺，李太太自己對這件事有很成熟的想法。只是二選一的抉擇對她太為艱難，她需要勇氣做出判斷。最後，她希望我能給她一些承諾，如果她選了第一個選項，就必須保證她的先生能平安回來，不然萬一我失手無法順利讓她先生回來，她也會失去現在幫助她的朋友，她的損失太大。

面對李太太的艱難我告訴她，我一定會竭盡全力去完成這項任務，但是李太太還是無法放心，她要我起碼給她兩項保證：

第一，確保她先生不會有審訊期間的圖像流出（我理解這點，因為李太太非常捍衛她先生的聲譽）；第二，希望我能確保她能儘快探望李明哲先生。

對於李太太的這兩項請求，我個人覺得應該可行。因為第一、依我對中國大陸法令的理解，根據大陸的刑法與刑事訴訟法，並沒有規定審訊期間的圖像，一定需要進入新聞畫面，因此有協商空間。第二點，在偵查階段，當事人是否能會見親屬，這是屬於偵查機關的權責，如果會見家屬有利於被告的身心狀況及案情的釐清，偵查機關應該不會拒絕。基於以上理由，我告訴她我會竭盡全力幫助。

但李太太還是不放心，希望我能給她書面承諾。其實當下我愣住了，因為我今天是毫無條件的主動想幫助你，你卻要我寫下承諾。老實說，有點好笑，就好像有家裡失火，卻要消防隊在救火前，簽下保證書保證不會弄髒你的家一樣。但是當時，考慮到李太太的處境，我還是給了她承諾。

同時也再次清楚告訴她，我只能在彼此最低敵意的環境下，才能開展協助工作，請她無論如何必須配合這個請求。

眾所週知，營救工作一定存在風險，而風險不僅來自營救成敗，也來自家屬的意願與配合程度。由於這一次的營救計畫隨著我的名字曝光，我必須退出了。但是無論如何，今後有機會我還是會努力協助的。我的理念是：盡己所能幫助所有需要我幫助的人，並祝願李明哲先生順利回台。

對於李太太昨晚與今天的聲明，我唯一的表達是，我確實輕估了一些狀況，也相信了人性的善良，導致自己被汙名化，此時此刻滿心沉痛。原先以為李太太的反反覆覆是出於對他周邊人的承諾，但現在看起來應該從一開始就進入李太太的布局中，不過反正我已經退出了，我曾盡其所能給予協助，海協會方面也盡了力，幫助她在她過去聲明中，希望得到她先生的消息，大陸方面也將他先生親筆信正本抵達台灣。今後的一切都操之在她自己。

在這個聲明稿結束之前，我於今日上午9點鐘接獲大陸來的快遞，裡面是李明哲親筆信的正本，為了不再給李太太增加壓力，上午9點30分，我直接前往李明哲先生信中寫明的投遞地址，交給她的母親。希望能給李先生的母親心情些許撫慰。1060410

(中央社)