World Gym進軍基隆 義六路進行拓寬

World Gym宣布進軍基隆。／張穎齊攝

全台最大健身品牌World Gym宣布進軍基隆，將於2017年動工、2018年開幕，提供市民更完善的健身運動空間，為基隆創造130個就業機會。市長林右昌表示，將一併進行拓寬義六路的工程規畫。

World Gym基隆店將蓋在信一路、義六路台灣航業公司所屬土地，總共有4層樓、1200坪，並提供游泳池、100台心肺器材、275個重訓器材，每周有超過125堂課程的有氧教室，及各式特殊訓練器材。

市長林右昌表示，World Gym基隆店除了供市民健身的空間與就業的機會，更將順勢拓寬義六路，讓義六路從原本6米的單行道拓寬至11米。

林右昌說，原先因為土地徵收費高達5110萬元，故遲遲無法辦理，但現在得到土地所有的台灣航業支持，讓World Gym基隆店的興建會一併將道路退縮出來，使人行、車行更加寬敞，解決信義市場週邊的交通壅塞問題。

台航董事長劉文慶表示，台航肯定World Gym的品牌形象，所以把770坪的土地租給World Gym公司20年。基於公益事業責任，願將義六路的道路用地完全退縮，且光是土地徵收款就要五千多萬元，希望市府把週邊的交通改善一併完成。

記者會現場請到了四位World Gym的女健身教練大跳有氧熱舞，World Gym台灣區總裁柯約翰表示，會在基隆投資兩億五千萬到三億元，就是為了提供基隆市民運動空間、提高運動知識。

World Gym在台成軍17年，擁有51個據點，是全台最大的健身連鎖公司，在台灣提供了上千個就業機會，會積極把現代健身中心的經營模式帶到台灣各地，希望帶給台灣人更健康專業的健身環境。

林右昌感謝台航與World Gym的配合與支持，World Gym基隆店的興建，不僅將解決義六路交通問題，也提供基隆市民良好的運動環境，更幫市府節省了大筆費用，促成了公部門、民眾、企業三贏的局面。

(中時)