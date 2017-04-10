《時來運轉》林書豪領軍籃網近況絕佳 塞爾提克也有不能輸的理由

林書豪與布魯克羅培茲都相信，當前的籃網可以擊敗任何對手。(美聯社資料照)

效力籃網隊的林書豪，傷癒復出後，逐漸扛起球隊的領導責任，更讓全隊打來更像個團隊，最近22場比賽打出5成勝率，進入4月後的5場比賽更是拿下4勝1敗的好成績，尤其前役才在主場以1分險勝正在季後賽邊緣掙扎的公牛隊，更是令人印象深刻，台灣時間明早7點半將以絕佳近況作客塞爾提克主場，但對手也是力爭東區龍頭的強隊。

籃網隊本季戰績不佳，進入三月前，只拿到9勝戰績，早早就確立全聯盟墊底的位置，但林書豪2月底傷癒復出後，不但自己逐漸找回狀況，更扮演好球隊核心的角色，串聯起全隊攻防節奏，率隊擺脫16連敗的泥沼，更讓籃網打出競爭力，最近22場的5成勝率，就是最好證明。

籃網到了球季末段，最近5戰能拿下4勝，林書豪大爆發也是一大原因，他過去4場比賽平均攻下18.8分，面對魔術更轟下本季個人新高32分，儘管該役籃網不敵魔術，但豪小子全場遠投近切，展現領導者氣勢，更是對籃網年輕球員的鼓勵與提振自信心有極大幫助。

近況絕佳的籃網隊，本季最後兩場比賽都在客場，明作客塞爾提克主場，無論勝負，除了證明籃網不是一支爛隊外，對全聯盟墊底的戰績毫無幫助，但塞爾提克隊可不一樣，「綠衫軍」目前戰績51勝29敗與衛冕軍騎士隊並列東區龍頭，若在主場擊敗籃網，即可確保季後賽不會低於東區第二種子。

塞爾提克的決勝關鍵，就是主將艾塞亞湯瑪斯，他最近兩場比賽狂轟33.5分，展現他做好準備進軍季後賽大顯身手。塞爾提克面對籃網已打出4連勝，隊史對戰也以122勝65敗取得絕對優勢。

(中時電子報)