母盼女兒成舞者卻變植物人 咚咚舞蹈團助圓夢
13歲小植物人「霈霈」母親期望她成為芭蕾舞者，沒想到在2歲時，就因中樞神經病變成為植物人，莊氏宗親會理事長莊美玲穿針引線，上午請來咚咚舞蹈團到斗六創世基金會為霈霈獻舞，並將她打扮成芭蕾舞者，媽媽看了很感動，一圓母女的夢。
腳穿粉紅芭蕾舞鞋，身穿可愛蓬蓬裙舞衣，首次穿上芭蕾舞衣的霈霈雖然無法言語，臉上掛著笑容偶爾閉目沉思，彷彿陶醉於美音中。
為協助募集植物人雙軌（安養、到宅）服務經費，雲林縣莊氏宗親會偕同雲林郵局主辦「愛心處處飄~舞動生命」園遊會，莊氏宗親會並捐4萬元給創世基金會，目前正積極義賣園遊券，目標500張，每張100元，歡迎鄉親共襄善舉。
園遊會4月29日（星期六）10點30分至15點30分，在斗六人文公園辦理。當天12點30分在舞台前捐出30張發票幫助植物人雙軌服務，並和最愛的人共舞，即可獲得元進莊公司提供的雞湯禮盒。目前尚缺園遊會當天攤位，歡迎參與設攤、提供物資、認捐攤位。詳請請洽：05-5377855。
(中時)
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