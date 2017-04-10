臉書大神指引 巡邏警鷹眼認出走失嬤
高齡90歲、患有失智症的魏姓阿嬤失蹤日前走失，子孫在社群網站PO文請大家協尋，不到12小時，台中太平派出所員警巡邏至轄區某醫院，護士告知有身份不明、失智老人摔落水溝，全身多處挫傷，員警見老婦直覺就是臉友找尋的阿嬤，再利用人臉辨識系統確認後，通知家屬前來指認。看到一夜未歸的阿嬤，家屬熱淚盈眶，不斷感謝員警幫忙找到阿嬤。
太平警分局太平派出所日前晚上8點多巡邏至轄內永平路某醫院急診室，院方護理人員向員警表示，急診室內有1位迷路老人，希望警方協助。員警入內查看，發現老人多處挫傷，這時眼尖的員警想起，這疑似臉書PO文的失蹤者，立即利用人臉辨識系統比對符合，再請派出所調閱失蹤人口資料，確認老婦人身分，隨即通知家屬前來指認。
警方側面瞭解高齡近90歲的魏姓阿嬤因患有失智症，家中外出散步不慎走失，結果摔落甲堤路旁的大水溝內，全身汙泥且多處挫傷，經人發現後，由消防隊救護人員送往醫院救護。家屬接獲警方通知，立即到院指認無誤，並感謝員警熱心為民服務。
(中時)
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