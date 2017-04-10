林佳龍建議將招商成果反映在統籌分配稅款上

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台中市長林佳龍表示，為讓地方有招商引資的誘因，應將招商成果反映在統籌分配稅款上，讓地方分享招商成果。（盧金足攝）

財政部正研擬修正《財政收收支劃分法》，提出將營業稅100％納入統籌分配稅款中，並將焚化爐、高汙染產業等納入考量。對此，台中市長林佳龍指出，財政收支劃分除應考量基本建設需求指標外，也應該考量環境衝擊與招商成績。

林佳龍今天在市政會議上，針對財政部正在研擬修正《財政收收支劃分法》，提出將營業稅100％納入統籌分配稅款中，並將焚化爐、高汙染產業等納入考量時表示，台中市擁有全世界最大的火力發電廠，但台電總公司設在台北，汙染卻留在台中，因此新法應該考量類似狀況，落實環境正義。

林佳龍認為，為讓地方有招商引資的誘因，也應將招商成果反映在統籌分配稅款上，讓地方分享招商成果。

市府對設在台中市的台中火力發電廠，對台電每年盈餘的貢獻度最大，針對台電南電北送，稅收卻留在台北總公司的情形，認為已違背環境正義，希望台電能回應台中市的訴求。

環保局針對大型空汙來源，加嚴管制台中火力發電廠等固定汙染源，並率先全國公告實施《生煤管制自治條例》，訂出4年減少生煤使用量40%目標，給予合理時間改善，環保局並持續追蹤改善進度，屆時如未改善，將依《生煤管制自治條例》及《空汙法》處分。

(中時)