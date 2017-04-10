曾騙女藝人 網路男蟲又挨告

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39歲男子蕭弘岳在包養配對網站「meeting girl」自稱科技公司主管，開出每月10萬至30萬包養女性，2年來成功詐騙女藝人、護理師、女大生等多人，得款2000萬元。台北地檢署今年2月已依詐欺罪起訴蕭男，事後再有被害女子提告，北檢今再將蕭男追加起訴。

蕭弘岳利用「遇見」、「SKOUT」、「甜心包養網」、「遇見情人」等交友軟體，化名「蕭弘越」、「蕭弘業」、「蕭譽其」、「Stanley」、「S.H.」，自稱公司主管，根據身材、長相，最多1個月可給30萬包養金，被害女子一時不察，就此陷入蕭男陷阱。

據調查，蕭弘岳與被害人見面時，都是開著騙來的賓士、保時捷等名車，穿得西裝畢挺、談吐斯文，然後再前往高檔飯店用餐，席間蕭嫌表示十分中意被害人，願提供包養金維持關係，此後定時噓寒問暖，甚至會贈送名牌項鍊、包包，讓被害人誤信蕭真的財力雄厚。

蕭弘岳見被害人上鉤後，就會表示公司定期都要採購包包、手機等用品，但為了避稅，希望女方可以幫忙先刷卡，帳單出來再拿給他換現金，其中更有被害人刷卡支付車貸，一口氣就刷了300多萬。

檢警調查，蕭弘岳靠著包養網認識上百名女子，其中僅22人願提告，還包括一名曾主持過電視購物的女藝人，涉詐金額超過2000萬元。

(中時)