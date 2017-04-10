鳳山也瘋媽祖，鳳邑媽祖文化季首辦

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「鳳邑媽祖文化季─創藝街舞競技」活動，9日在大東文化藝術中心廣場登場。（高市議員李雅靜服務處提供）

媽祖信仰在台灣相當盛行，高市議員李雅靜、金門立委楊鎮浯與鳳山在地10多家宮廟合作，舉辦「鳳邑媽祖文化季─創藝街舞競技」活動，9日在大東文化藝術中心廣場登場，吸引在地鄉親及媽祖信眾參與。

李雅靜指出，每年三、四月瘋媽祖活動，已成全台灣最重要的民間宗教活動，鳳山不落人後。這次鳳邑媽祖文化季是首度擧辦，回響卻超乎預期，更印證媽祖信仰深植民心。

主辦單位設計鑽轎脚、擲筊求平安米、特色藝陣表演、街舞競技觀摩賽，尤其街舞賽吸引不少青少年呼朋引伴來飆舞技，李雅靜特別透過臉書直播現場狀況，獲得不少人按讚。

(中時)