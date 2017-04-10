胸罩藏K菸 22歲女染毒被逮
台南市1名22歲的女子因未戴安全帽騎機車被警攔查，卻因神色慌張引起員警質疑；隨後員警在女子皮包內找到毒品安非他命，女子並主動交出藏在胸罩內的K菸。
台南市政府警察局永康分局今天指出，永康派出所副所長莊大成與警員吳恆睿在執行深夜巡邏勤務時，在永康區文化路發現1名女子騎機車未戴安全帽上前盤查。女子被攔查後神情緊張，員警查詢身分後，發現是有毒品前科的22歲陳姓女子。
員警進一步盤查後，在陳女皮包內查獲二級毒品安非他命20.04公克；陳女並主動從胸罩內拿出第三級毒品K菸1支交給員警，隨後被警方帶回偵訊。
永康警分局分局長張榮興指出，為防止毒品擴散及濫用，危害民眾身心健康；且吸毒者常為購買毒品，衍生竊盜、搶奪等案件，已要求所屬執行巡邏勤務時，應主動盤查可疑人、車。民眾若聽聞任何非法毒品線索，可踴躍向警方告發。1060410
(中央社)
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