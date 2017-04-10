陸特使抵南韓 討論北韓武器計畫
由於憂心北韓可能正準備進行新1波核子試爆，美國海軍航母戰鬥群正前往該區域，中國大陸特使武大偉今天也抵達南韓，將討論北韓越來越桀驁不馴的武器計畫。
路透社報導，北韓本月將慶祝多場重要週年慶典，通常為了慶祝這種場合，北韓都會進行大規模軍事硬體測試。
上週美國攻擊敘利亞之後，美軍採取軍事行動來因應北韓這種試射成為可能選項，且由於川普最高顧問在週末的談話，可行性進一步升高。
在日本，美國採取軍事行動的可能性被淡化，南韓則表示，焦點仍放在嚇阻與作好戰備。
日本防衛省不具名消息人士表示：「美國攻擊北韓恐怕不會真的落實，」「如果美國表示要進行攻擊，日本與南韓兩國也恐將出手制止。」
根據南韓外交部，為了朝鮮半島事務前來南韓的中國大陸特使武大偉，預料將與南韓對等官員討論北韓核子議題。
南韓國防部發言人文尚均指出，4月北韓有多場週年慶祝活動，可能會是北韓進行核子或飛彈測試的時機。
文尚均沒有直接回應美軍是否會攻擊北韓的問題。
他在今天的簡報中說：「考量北韓進行如核子測試與飛彈發射等策略性挑釁的可能性，我們得準備好嚇阻北韓挑釁與所有戰備工作。」（譯者：中央社許湘欣）1060410
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。