陸特使抵南韓 討論北韓武器計畫

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由於憂心北韓可能正準備進行新1波核子試爆，美國海軍航母戰鬥群正前往該區域，中國大陸特使武大偉今天也抵達南韓，將討論北韓越來越桀驁不馴的武器計畫。

路透社報導，北韓本月將慶祝多場重要週年慶典，通常為了慶祝這種場合，北韓都會進行大規模軍事硬體測試。

上週美國攻擊敘利亞之後，美軍採取軍事行動來因應北韓這種試射成為可能選項，且由於川普最高顧問在週末的談話，可行性進一步升高。

在日本，美國採取軍事行動的可能性被淡化，南韓則表示，焦點仍放在嚇阻與作好戰備。

日本防衛省不具名消息人士表示：「美國攻擊北韓恐怕不會真的落實，」「如果美國表示要進行攻擊，日本與南韓兩國也恐將出手制止。」

根據南韓外交部，為了朝鮮半島事務前來南韓的中國大陸特使武大偉，預料將與南韓對等官員討論北韓核子議題。

南韓國防部發言人文尚均指出，4月北韓有多場週年慶祝活動，可能會是北韓進行核子或飛彈測試的時機。

文尚均沒有直接回應美軍是否會攻擊北韓的問題。

他在今天的簡報中說：「考量北韓進行如核子測試與飛彈發射等策略性挑釁的可能性，我們得準備好嚇阻北韓挑釁與所有戰備工作。」（譯者：中央社許湘欣）1060410

(中央社)