港建制政黨新民黨分裂 副主席退黨
被視為親北京的香港建制派政黨新民黨呈現分裂，副主席田北辰今天宣布退黨，原因是與主席葉劉淑儀就一些政治問題有分歧。
身兼立法會議員的田北辰早上連同新民黨多名成員會見記者，宣布退黨決定。
綜合媒體的報導，田北辰表示，首次萌生退黨的念頭是他就大陸民眾來港的「一簽多行」制度與葉劉淑儀有不同看法，他主張應予限制，藉此減少陸客來港「走水貨」，但葉劉淑儀看法不同。
所謂「走水貨」，是指一些大陸訪港旅客或香港居民瘋狂購買日用品，然後利用各種途徑帶回大陸轉售圖利。
他說，退黨後，今後會做好監察政府的角色。
被問到退黨會否令人覺得他是建制派的「壞孩子」，田北辰說，相信北京中央會明察秋毫。
新民黨由前保安局局長葉劉淑儀等人於2011年成立，其支持基礎有中產階層、專業及工商界人士。
另外，新民黨很多支持者都是現職或退休公務員，尤其執法人員包括警察等。
田北辰退黨後，新民黨只剩下2名立法會議員，包括葉劉淑儀，另有近20名區議員。
葉劉淑儀早前參選行政長官，但因為未能獲得足夠提名票而退選。市民普遍認為，新民黨緊跟北京路線，強力支持港府。1060410
(中央社)
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