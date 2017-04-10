蟋蟀拉麵吃過沒 日饕客排隊就為這一味
好奇心十足的日本饕客在東京1家餐廳排隊，想嚐嚐拉麵結合炸蠕蟲與蟋蟀這道罕見料理的滋味究竟如何。
路透社與日本「每日新聞」報導，東京這間?Nagi豚骨拉麵昨天約在4個小時內，就賣光了當日活動限定的100碗「昆蟲沾麵」。
拉麵上頭覆蓋著十幾隻小蟋蟀與麵包蟲，客人會將麵沾入蟋蟀、蚱蜢或蠶粉風味的湯汁後食用。
22歲的學生安里中谷元說：「這是炸過的，所以口感非常酥脆，味道不差」，「口感差不多跟炸蝦一樣」。
這波活動由店長與22歲的篠原祐太所主辦。篠原祐太曾在東京發起吃昆蟲活動，並推出情人節特餐，販賣以昆蟲為特色的巧克力、蛋糕與雞尾酒。
從小就開始吃昆蟲的篠原祐太，想透過廣受歡迎的日本拉麵，將這個另類食物文化推廣到全國，甚至世界各地。
他說，「我想要透過拉麵告訴大家，吃昆蟲有多麼有趣，以及昆蟲有多麼好吃。」
整個套餐要價3000日圓（約新台幣826元），內容包括昆蟲拉麵、蟋蟀配飯、春捲佐炸蠕蟲與昆蟲粉口味的冰淇淋。單點昆蟲拉麵得花1500日圓。（譯者：中央社周莉芳）1060410
(中央社)
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