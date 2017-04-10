大陸72歲女遊客泰國溺斃

一名中國大陸籍女遊客9日在泰國芭達雅中天海灘溺斃。導遊指出，死者叫詹小君（音Zhan Xiaojun）今年72歲，與丈夫以及數名老人一起報團旅遊。

人民日報海外網今天引述泰國世界日報消息，芭達雅警方9日接獲報案，一名中國大陸籍女遊客在中天海灘溺斃。警方到場後看見一名男子抱著一具女屍痛哭。

導遊指出，死者叫詹小君，與丈夫以及數名老人一起報團旅遊。事發前，導遊帶他們在中天海灘遊玩，隨後詹小君的丈夫先上岸，她仍在水中玩耍。約3分鐘後，有人發現詹小君溺水便大聲呼救，還是沒能救回一命。1060410

(中央社)