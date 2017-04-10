擬留住70%雨水 廣州推海綿計畫

中國大陸廣東省廣州市訂定了一項「海綿規畫」，目的是將70%的降雨就地消納和利用。

羊城晚報今天報導，廣州市政府常務會議日前審議通過了「廣州市海綿城市專項規畫」。

據報導，海綿城市是新一代城市雨洪管理概念，是指城市在適應環境變化和應對雨水帶來的自然災害等方面具有良好的「彈性」，下雨時吸水、蓄水、滲水、淨水，需要時將蓄存的水「釋放」並加以利用。

規畫訂定的目標是把70%的降雨就地消納和利用。到2020年，城市建成區20%以上的面積要達到目標要求。1060410

(中央社)