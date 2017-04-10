警助一家4口歸巢 小學生遙寄卡片致謝

卓小妹妹圖文並茂寫下一張感謝卡片。（陳淑娥翻攝）

泰安派出所7日收到一箱愛心地瓜。（陳淑娥翻攝）

大甲警分局泰安派出所，7日收到一箱愛心地瓜及一封感謝信。原來，卓姓一家4口在228連假賞櫻，晚上叫不到計程車返家，獲員警相助，事隔一個多月，卓小妹妹親手寫下卡片寄到派出所，感謝人民保母適時伸援，讓焦急的一家人順利返家。

泰安派出所長張智賢表示，卓姓夫妻帶著2名國小子女，一家4口趁著228連假櫻花盛開之際，自新竹駕車南下，把車停在后里區三豐路一處超商，搭了計程車前往賞櫻，一直待到目睹夜櫻風姿後，計程車卻以人潮太多無法進來而拒絕載客。

他們焦急萬分求援警方盼協助叫車，警方見天色已暗且2學童尚年幼，二話不說立即開車載他們前往取車。事隔一個多月，派出所7日突然收到一個包裹，張智賢納悶致電詢問寄件人，才知道是卓姓一家人的心意。

「謝謝你們！在沒有ㄐㄧˋㄔㄥˊ車幫忙的時候，ㄗㄞˋ我們平安ㄑ一ㄢ到我們的車。朋友種的地ㄍㄨㄚ跟你們分享。」卓小妹妹圖文並茂寫下一張感謝卡片，國字夾雜著注音外加自繪一輛警車，更令所有員警備感窩心，張智賢也立即回信給張小妹妹，希望她好好讀書，以後也能來當警察為民服務。

(中時)