被控車禍肇事不聞問 前立委妻：會去捻香
新北市前立委盧嘉辰妻子吳麗香，被網友在臉書社群PO文指控車禍導致對方死亡，卻不聞不問、連基本的上香都沒有。她接受媒體訪問時表示，會到靈堂捻香致意。
游姓網友在臉書「爆料公社」PO文指出，上月31日她的哥哥騎車行經桃園市南山路與六福路交叉路口時，與一台疑似違規迴轉的車輛發生碰撞，送醫急救後不治，但肇事者卻不聞不問，令家屬相當不諒解，「只是希望你可以出來面對，向我們道歉」。
吳麗香接受媒體訪問時表示，由於需待檢方解剖釐清死因，日前有親自致電死者父親，並表示待遺體發還後，確認停放的地點，她就會前往捻香，並表示能幫忙的地方絕對會協助，強調「絕對沒有不聞不問」。
警方表示，游姓男子31日騎乘機車，由南山路一段往山腳方向行駛時，與吳姓女子所駕駛自小客車由南山路迴轉往南崁方向行駛時，發生車禍，造成游男受傷送醫，但急救後仍宣告不治，詳細肇事原因仍待調查釐清。
吳麗香指出，由於不熟桃園市路況、走錯路，於事發路段時準備迴轉，有確認後方沒有來車才轉彎，未料與同向騎機車死者發生事故，後續均配合調查，由檢警釐清肇事責任。1060410
(中央社)
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