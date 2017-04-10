8旬嬤勇敢抗癌 成功控制肝癌

台中市一名84歲阿嬤抽血檢查發現甲型胎兒蛋白數值飆高，經光田醫院確診有8公分大肝癌，院方10日說，患者不因年齡勇敢抗癌，最後成功控制癌症。（院方提供）中央社記者郝雪卿傳真 106年4月10日

台中市一名84歲阿嬤抽血檢查發現甲型胎兒蛋白數值飆高，經光田醫院確診有8公分大肝癌，院方今天說，患者積極面對癌症，勇敢抗癌，最後成功控制癌症。

30年前丈夫因肝癌去世，因為是C型肝炎帶原者的陳阿嬤更重視身體健康，有別於老人家不愛上醫院的封閉觀念，阿嬤定期檢查肝臟從不拖延，日前抽血發現甲型胎兒蛋白（AFP）超過正常值265倍，轉診至光田綜合醫院確診為約8公分大小的肝癌。

光田醫院放射腫瘤科主任王銘志表示，多數長輩遇到癌症都很消極，心想自己年紀也大了，就算了吧；或轉為尋求偏方草藥，反而延誤或惡化病況，但陳阿嬤積極的態度讓他印象深刻。

陳家人說，阿嬤和丈夫兩人同齡，以前阿公長期服用胃藥壓制胃痛毛病，沒想到55歲時，阿公發現胃藥效果越來越差，肚子也越發腫脹、硬梆梆而就醫，不料已是肝癌末期，確診後不到7週就去世。

阿嬤知道老伴身體不好，但阿公的驟逝著實讓原本就很重視健康的阿嬤更積極把關自己的身體狀況，尤其在篩檢出是C型肝炎帶原者後，阿嬤不僅定期到診所醫院追蹤，還鼓勵朋友也要定期健檢，自己更成為抗癌包打聽，矯正社區亂吃草藥的抗癌偏方。

陳家人說，阿嬤檢查出肝癌後就積極尋求治療，但家人擔心手術等侵入性療法的風險，決定採副作用較少的導航式螺旋刀放射治療，成功控制癌症。

王銘志指出，年長者遇癌症難免挫敗，擔心手術影響體力會從此臥病在床，消極以對，或用各種理由推託，其實現代醫療科技進步，銀髮族可與醫師協商尋求最適合的醫療方法正面抗癌。1060410

(中央社)