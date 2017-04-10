前瞻計畫台北多項未納入 柯：盡力爭取

行政院日前公佈前瞻基礎建設計畫，北市多項未被納入，台北市長柯文哲表示，目前仍在蒐集資料階段，細節還沒核定，北市會盡力爭取。

柯文哲今天出席第27屆台北電器空調3C影音展，會後有媒體問及，北市在前瞻計畫中獲得的補助較少，是否遭排擠？柯文哲表示，綠營縣市有內線消息，「好像連總統還沒宣布，每個縣市長自己跳出來，這也不是個好方法。」應該開完會、大家講好，而他沒內線，也沒辦法。

柯文哲說，自己曾到行政院向政委張景森報告，發現總統蔡英文都是到每個縣市宣布，而最終版核定報告還沒出爐，過程中北市會盡力爭取。

至於新北市長朱立倫砲火對準中央，批前瞻計畫「不算前瞻」，柯文哲說，「我們不用罵，是就是，不是就不是。」強調該表達意見就會表達，而這社會不要再罵了，罵也沒用。1060410

(中央社)