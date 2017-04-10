重機撞長鬃山羊 機率像中樂透

高雄徐姓民眾騎重機走南橫公路東段，在利稻隧道口前，撞到從山壁蹦出的台灣長鬃山羊，山羊疑似受傷跳入草叢，機車騎士擔心山羊受傷情況。（翻攝照片）中央社記者盧太城台東傳真 106年4月10日

高雄徐姓民眾騎重機走南橫公路東段，在利稻隧道口前，撞到從山壁蹦出的台灣長鬃山羊，山羊疑似受傷跳入草叢，機車騎士擔心山羊受傷情況。（翻攝照片）中央社記者盧太城台東傳真 106年4月10日

高雄徐姓民眾騎重機走南橫公路東段，在利稻隧道口前，撞到從山壁蹦出的台灣長鬃山羊，山羊疑似受傷跳入草叢，機車騎士擔心山羊受傷情況。

「嚇一跳」，徐姓民眾說，他昨天上午騎機車走南橫公路，準備到栗松溫泉，就在利稻隧道口前，忽然一隻動物從山壁「蹦出來」，他來不及反應，疑似撞上動物的後腿，這隻動物隨即跳入草叢消失。

徐姓民眾的機車滑倒，雖然手腳受到擦傷，不過，他還是很擔心這隻動物是否有受傷？狀況不知如何？

台東縣警察局關山分局檢視徐姓民眾機車的行車紀錄器，機車撞到的是台灣長鬃山羊。處理警員吳明雄表示，通常長鬃山羊不會白天出現，怎麼會在大白天忽然「蹦出」，他也不解。

當地布農族邱姓獵人表示，南橫公路沿線山壁，經常會看到長鬃山羊在峭壁中爬行，但很少會接近公路，這隻長鬃山羊可能意外從山壁跌落，剛好撞上機車，「機率就像中樂透」。1060410

(中央社)