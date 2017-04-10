MLB》異想天開？大聯盟主席竟想限制換投次數

勇士跟大都會開幕戰換了7名投手上陣，打了3小時13分鐘。(美聯社資料照)

大聯盟主席曼弗瑞(Rod Manfred)一直努力想加快比賽，日前才讓投故意四壞球「引退」，沒想到現在他竟然把矛頭對準牛棚調度，美媒10日報導，他認為動用過多的後援投手，使得比賽變得更為冗長，考慮未來要限制球隊在單局的換投次數。

《theScore》報導，曼弗瑞會有這個想法，主要是看了3日勇士與大都會的開幕戰，當時大都會的「雷神」辛德加(Noah Syndergaard)和勇士的泰倫(Julio Teheran)雙雙投滿6局就退場。此後的3局，雙方共換7名投手上陣，且勇士的4名投手中，更只有J.拉米瑞茲(Jose Ramirez)投滿1局，這顯然讓曼弗瑞頗有微詞。

「我不是想反對換後援投手。」在曼弗瑞的想法中，他認為後援投手對比賽有兩個貢獻，其中一個就是拖慢比賽節奏，更直言現在的後援投手變得太具主宰力，「讓比賽後段變得越來越不精采」，因此解決一些垃圾時間，變成現在首要的執行的工作。

為了縮短比賽時間，曼弗瑞限制挑戰的次數，並簡化故意四壞球過程為僅需「口頭要求」；下一步他要做的，很可能就是限制走上投手丘換人的次數。若是這個政策真的落實，包括「1人次左投」等功能性投手會銳減，也會限縮總教練彼此鬥智，或是如麥登(Joe Maddon)般神調度的發揮空間。

棒球賽其中一個迷人之處，就是一個關鍵調度，即可能改變比賽流向，而若是真的限制調度的次數，原想讓比賽加快、增加可看性，卻反而可能破壞比賽品質，導致精采度下滑。關於曼弗瑞的新政見，先前美媒曾對此進行民調，發現有高達8成的球迷，都不贊同這個想法，甚至喊話要主席「別再亂搞了！」

(中時電子報)