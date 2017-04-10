百大名人慈善畫畫義賣 陽岱鋼 王建民 藍心湄 Janet 孫芸芸畫了這些...

(左)知名主持人林書煒、(右上)跆拳道金牌國手朱木炎、(右下) 前國民健康署署長邱淑媞。（家扶提供）

(左上)棒球國手林晨樺、(右上)網紅插畫家Joseph Chen(醜臉書)(下)知名藝人白家綺。（家扶提供）

(左上)藝人夏于喬、台灣知名演藝人員郭子乾、、棒球國手陽岱鋼、時尚名媛孫芸芸。（家扶提供）

第七屆台北新藝術博覽會「藝出慈悲‧百大名人」畫作義賣活動，二度與家扶基金會合作，廣邀400多名政商、演藝、時尚生活及藝文、宗教、運動界名人共襄盛舉，在畫布上揮灑創意，4月14日將進行義賣，所得將全數捐贈家扶基金會。

今年「藝出慈悲‧百大名人」的主題為「初心～從第一幅作品開始」，讓民眾跟隨藝術家創作的「初心」開始，體驗一場美好藝術旅程。家扶指出，參與今年盛事名人包括棒球明星陽岱鋼、王建民、林晨樺；藝人藍心湄、林書煒、Janet謝怡芬、夏于喬；時尚名媛孫芸芸；插畫家馬克、醜臉書；桃園市長鄭文燦、台中市長林佳龍、彰化縣長魏明谷、前國民健康署長邱淑媞等。

陽岱鋼以萬花筒的意象表達人生，轉個彎，換個角度，世界就會變得不一樣了；職棒好手林晨樺是家扶自立青年，以棒球手套表達感恩回饋，同時紀念幼時家貧，撿拾別人淘汰的手套成就職棒之路；醜臉書畫作是一隻貓，旁邊有很多小人在搬貓糧，是用幽默趣味的方式表達目前社會人與貓地位的轉換。家扶執行長何素秋則以河馬為主題，畫出生平第一幅畫作。

投入公益多年擔任家扶兒保大使的郭子乾，第一次參與百大名人的活動，他以一手流暢的書法展現勵志話語鼓勵大家。身為單親母親的藝人白家綺號召粉絲捐款做公益，畫作以象徵祈福與平安的貓頭鷹為主題，要為所有的孩子鼓勵與祝福。

何素秋表示，感謝各界名人傾力支持，也感謝台北新藝術博覽會對兒童的關愛，名人以畫獻愛參與公益，民眾認購收藏名人畫作同時幫助弱勢孩子，是很有意義的助力。

家扶指出，名人在17.5 x 14㎝大小的畫布上，以彩繪、拼貼、書法、攝影等方式，無論在手法意境或以藝術價值而言，都特別難得與珍貴。作品將以匿名方式展出，購買後方能得知畫者是誰，義賣作品每幅新台幣1000元，每人限購兩幅。

義賣將於4月14日中午11點開賣，地點於台北世貿三館(台北市信義區松壽路6號)「藝出慈悲」展區。家扶也從今天起在臉書發起暖身猜謎小遊戲，若猜對名人與他的畫作，即另贈台北新藝術博覽會的入場套票，共30套(2張/套)，贈完為止。

(中時)