陳菊拜訪杜拜 DPW有意投資亞灣

我要評比

陳菊市長參觀拉希德港及第三號郵輪母港及遊艇碼頭 。（柯宗緯翻攝）

DPW蘇拉耶姆主席（左二）允諾組團隊回訪高雄評估投資環境。（柯宗緯翻攝）

高雄市長陳菊前天率隊拜訪杜拜，觀摩杜拜傑貝阿里自由貿易港區，汲取其成功開發經驗，作為亞洲新灣區參考，杜拜環球港務集團（DPW）主席蘇拉耶姆釋出善意，表達對亞灣投資懷抱濃厚興趣，允諾將運用其商界影響力，組織潛在投資商回訪高雄，評估投資環境。

陳菊指出，杜拜成功主因，在於有效整合公私部門以提升港區開發效能。而高雄身為具有競爭力的港灣城市，近年亦致力於整合港區資源，並於3月29日成立港區土地開發公司。

未來10年規畫陸續開發高雄舊港區及周遭135公頃土地，建立產業整合加值平台，培訓系統整合人才，也期待亞洲新灣區能成為國際郵輪母港，吸引各國大型郵輪停泊，活絡沿岸觀光旅遊及商業機能。

市府訪問團也捎來好消息，在拜會杜拜環球港務集團主席蘇拉耶姆的同時，除交流雙方城市港口發展經驗外，蘇耶拉姆也表達對於高雄舊港區開發潛力的濃厚興趣，在高市府團隊熱情邀約下，他允諾將組織潛在投資商回訪高雄，並指示DPW政府事務總監Omar Al Muhairi擔任聯繫窗口，未來DPW將與市府經發局共同為高雄港區轉型開發及招商引資，尋求合作機會。

前天，市府代表團聽取DPW在傑貝阿里自由貿易港區的發展經驗，並參觀區內最早進駐物流公司GAC。陳菊表示，GAC提供貨物倉儲轉口、貨櫃集裝箱處理、產品加值及包裝認證等多元便利服務，成功建立全球物流平台，值得高雄學習借鏡。

陳菊等人也聽取Dubai Trade簡報，了解該公司如何整合DPW、杜拜海關等相關國營企業資源，精簡貿易服務流程；為貿易商、航運公司與代理商建構便利的貿易、物流暨支付等電子化平台。

同時也實地走訪拉希德港以舊港區建材資源打造出的綠建築－2014年新落成的第三號郵輪母港及遊艇碼頭，從該港成功推動新舊港區轉型及開發歷程中汲取寶貴經驗。

9日陳菊應DPW主席兼職執行長蘇拉耶姆邀請，與高市議長康裕成、研考會主委劉進興、捷運局長吳義隆、經發局長曾文生及都發局長李怡德等市府團隊，參訪杜拜傑貝阿里自由貿易港區、拉希德郵輪母港。

(中時)