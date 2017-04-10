郎平重執中國女排帥印 目標2020東奧金牌

帶領中國女排奪得里約奧運金牌的名教頭郎平，年出動了髖關節手術，如今決定重執帥印。（中央社資料照）

曾帶領美國與中國女排攀上世界巔峰的名教頭郎平，雖然一度因為身體不適而有意引退，但經過手術之後最終仍決定重執帥印，帶領中國女排這支不敗之師遠征未來幾年的國際大賽，最終目標鎖定2020東京奧運，完成衛冕霸業。

中國排球協會日前公布女排集訓名單，分別是劉曉彤（北京），姚迪、王媛媛（天津），丁霞、王美懿、宮美子（遼寧），秦思宇（上海），張常寧、龔翔宇、刁琳宇（江蘇），李靜（浙江），林莉、鄭益昕、徐雲麗（福建），楊方旭、王夢潔、錢靖雯、杜清清、楊涵玉（山東），朱婷（河南），張曉雅（四川），袁心玥、楊珺菁、王芸璐、高意（軍方）。

其中最令人震驚的是幫助中國隊拿下里約奧運金牌的隊長惠若琪並未在名單內，對此郎平解釋，2017年並沒有重要的國際大賽，屬於調整年，讓幾位老隊友養好傷勢，所以才沒有將惠若琪放入名單。

惠若琪也表示，當下是努力自我訓練，隨時待命，只要國家隊有需要，她絕對是義不容辭的披上國家隊戰袍再戰沙場。

郎平在年初的CCTV體壇風雲人物頒獎典禮上大放光芒，不但蟬聯年度最佳教練，而且她率領的中國女排拿到四大獎項。1月19日在美國接受髖關節手術，3月底返回中國，重執女排帥印。

(中時電子報)