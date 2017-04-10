欲購買大量遊戲點數？店員幫婦保住買菜錢

台中烏日分局追分派出所警員陳宏順、洪崇諲，於日前執行巡邏勤務時，接獲全家超商店員通報，表示有婦人急著購買大量遊戲點數，請警方到場協助，向民眾詢問後果發現是最典型的詐騙手法；盜用朋友Line傳訊息借錢，當下勸阻民眾另以電話向朋友確認，果然是遭人盜用，阻止了一件新台幣3萬元受詐騙案件。

烏日分局追分派出所警員陳宏順、洪崇諲於最近執行巡邏勤務時，接獲大肚區沙田路一段1家全家超商店員的通報，表示有一名婦人欲購買大量的遊戲點數，直覺有異，加上想起警方經常提醒如果有民眾要購買大量遊戲點數，請通知警方到場協助瞭解。

兩名員警到場向婦人詢問，婦人表示，是朋友用Line傳訊息向她借新台幣三萬元，她因為沒有提款卡，對方便要她至超商購買遊戲點數。

當警方告知這應該是詐騙集團盜用她朋友帳號傳訊息來詐財，婦人起初不相信還出示手機畫面給警方看，陳姓員警便要婦人打電話向朋友確認，她才知遭人詐騙，頻頻感謝超商店員及警方勸阻，說這3萬元是這個月的買菜錢，如果遭人詐騙，真不知如何向家人交代。

警方呼籲如有接獲朋友傳訊息要借錢，極有可能是帳號遭盜用的詐騙手法，請確實以電話或親自再次確認，或撥打165請求協助。

(中時)