培育人才 高雄大學與中油、青創會簽署MOU

培育人才，高雄大學與中油、青創會簽署合作備忘錄。(郭韋綺翻攝)

國立高雄大學與「台灣中油股份有限公司煉製事業部」、「高雄市青年創業協會」簽署產學合作備忘錄，未來將攜手進行教師研習、學生實習、人才培訓等事項。簽約儀式由校長王學亮代表與中油煉製事業部執行長李順欽、高雄青創協會理事長林建芳共同簽署。

王學亮表示，高雄大學「土木與環境工程學系」、「化學工程及材料工程學系」、「亞太工商管理學系」、「EMBA中心」、「創新育成中心」等與中油煉製事業部、高雄青創協會合作已久，以執行研究案、產學計畫為主。

此次正式簽署備忘錄，擴大合作規模，落實在地實踐、在地深耕，給高雄大學青年學子更多實習機會，累積職場經驗。

李順欽強調，中油煉製事業部不只為地方產業領頭羊，也是集團主力艦，責任重大，所以他相當重視這次簽約，雙方（中油煉製、高雄大學）未來合作模式不拘形式，諸如綠能環保、汙水處理、技術研發等都有發揮空間，當然也包括學生實習名額。

林建芳指出，藉由簽約合作，媒合協會與高雄大學師生資源共享，尤其成員多屬創業者，需要廣結各界人才與資源，相信高大師生皆能盡情展現長才。

根據備忘錄內容，未來高大與中油煉製部、高雄青創會除了共同推動教師研習、學生實習課程、人才培訓、教育訓練、就業學程，也將進行相關學術研究、產學交流，以及合作舉辦學術研討會、實務座談會、技術推廣暨產學媒合會、就業博覽會。

(中時)