《全中運》結合運動與美食 彰化全中運22日登場

106年全國中等學校運動會即將於22日開幕。（體育署提供）

106年全國中學運動會將於本月22日至27日在彰化縣舉行，這是彰化縣繼74年區運會、100年全運會後，再度承辦全國性的大型運動會，彰化縣長魏明谷親自對外宣布全中運登場的訊息，可見縣府看重程度，他更希望結合彰化縣的美食，讓本屆全中運成為「運動」與「美食」的競豔之旅。

去年就讀和美高中國中部三年級的鉛球好手薛貿鴻，以15公尺08拿下金牌，為自己的國中生涯留下完美句點，今年升上高中，不但鉛球重量從5公斤變6公斤，還要跟高二、三學長們競爭，他明白實力與學長們也許有段落差，但他仍自信滿滿，認為自己假以時日，絕對能追上學長。

「最近幾次比賽，都有擲出15公尺後半的成績，這次全中運目標鎖定突破16公尺。」薛貿鴻表示，要在高中組奪金，至少也要有17公尺以上的實力，今年雖趕不上學長，但只要苦練，他笑說：「相信未來一兩年一定有機會搶下金牌。」

彰化縣首度舉辦全中運，共舉辦17個運動種類，為了接待大批運動員到訪，還特地動員4000名學生志工，並招募接待家庭，希望選手來到彰化縣，能以最佳狀況，繳出最佳表現，突破自我。

(中時電子報)