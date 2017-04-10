占政院 魏揚10人無罪11人妨害公務等罪判刑

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太陽花學運之「三二三攻占行政院」案，台北地方法院今天審結並宣判。黑色島國青年陣線總召集人魏揚等10人，被控涉犯煽惑他人等罪，均無罪，全案可上訴。

其餘包括陳建斌、黃國揚等11名被告，涉犯妨害公務、損壞公物等罪，分別被判刑3月到5月不等刑期，均得易科罰金。

發生於民國103年3月間的「反服貿抗爭」（太陽花學運）運動，共衍生出「三一八占領立法院」、「三二三攻占行政院」、「四一一路過中正一分局」等3案。

「三二三攻占行政院」案，源於魏揚與黑島青陣線部分成員，與其他學運社團人員，於民國103年3月23日晚上7時左右，號召民眾在行政院周邊拒馬上鋪起棉被，爬入行政院，並在正門前廣場進行靜坐抗議等行為。

此外，也有大批民眾與學生，闖進行政院政務委員陳希舜辦公室與行政院電器室，當時在場人士與員警發生拉扯等狀況。1060410

(中央社)