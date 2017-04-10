李明哲妻若覺被威脅 李俊敏澄清並抱歉

前民進黨工李明哲妻子李凈瑜今天說，蔡正元前特助李俊敏來找她時，讓她感到威脅、利誘並恐嚇。李俊敏今天澄清當時情況說，如果這樣被認為是威脅，「我向李太太說聲抱歉」。

民進黨前黨工李明哲遭中國大陸以「涉嫌危害國家安全」為由拘留，其妻李凈瑜原訂今天搭機赴北京「救夫」，出發前卻被告知台胞證已遭註銷。

李凈瑜今天出示蔡正元前特助李俊敏的親筆信表示，當時李俊敏來找她時，讓她感到威脅、利誘並恐嚇，因此才要求他留下文字承諾。

李俊敏今天發出聲明說，自己確實輕估了一些狀況，也相信了人性的善良，導致被汙名化，此時滿心沉痛。

媒體詢問李俊敏，有沒有威脅李凈瑜說，她要是堅持前往去北京，就要流出被認罪的圖像？

李俊敏說，「我們首先確認威脅的定義是甚麼」，他告訴她，任何商談都需要有一個良好的氣氛，如果繼續製造新對立活動，就不可能有協商的機會，這是基本常識；如果這樣被認為是威脅，「好吧，我向李太太說聲抱歉」。

他說，與李太太的會面與電話，總體感覺李太太對審訊畫面非常在乎，「我們也花了很多時間討論這個問題，因為李太太很保護李明哲先生的聲譽」。

至於媒體問到「有沒有接受國台辦委託處理這個案件」？李俊敏說，就這個案件本身而言，海協會希望有一個窗口告訴李明哲的家人其狀況，並將轉交一份親筆信給家屬，告知當事人的現狀，以便撫平家屬的牽掛與擔心。

對於自己被指為「掮客」，李俊敏說，「掮客這兩個字，確實不是一個很好聽的名稱，起碼應該與金錢利益有關吧」，但是媒體可以去問問李太太以及她的朋友們，「我有沒有向他們收取過一分錢，或是談到任何與金錢有關的話題」。

他說，「如果沒有，他們使用掮客這兩個字來稱呼，就真的值得玩味」。

李俊敏說，為了李明哲這個案子，他自費花了很多錢與時間與精力了解相關情況，清明連假沒有一天休息，一直在辦公室研究這個案子。甚至4月7日與李太太見面，「兩個人的咖啡錢還是我付的呢」、「我都做到這樣了，還被說成是掮客，有點怪異的感覺」；但是他說，「我還是相信李太太的善良，她會用這樣的稱呼，應該有一些壓力困擾她」。

前立委蔡正元過去接受媒體訪問時曾透露，李俊敏是軍情局之前派赴大陸的情報員，年輕時被大陸逮捕，判無期徒刑，關了27幾年，於前總統陳水扁任內回台灣。

蔡正元曾說，李俊敏多年來處理很多事情，例如大陸遊客火燒車事件，李俊敏協助處理陸客後事。前幾年張安薇在菲律賓遭綁架，他也請李俊敏去菲律賓處理。遭海盜挾持的輪機長沈瑞章，也是由李俊敏協助營救。1060410

(中央社)