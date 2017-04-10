根絕貿易逆差 傳川普將下第3道行政命令

我要評比

路透社引述川普政府1名官員表示，美國總統川普考慮簽署一項行政命令，啟動貿易調查，以利對特定商品類別課徵補充性關稅。

川普將削減美國貿易逆差定為經濟議題主軸，川普的經濟議題力圖擴大美國製造業就業機會。川普在重新和墨西哥及中國磋商貿易關係上，已經設定特定目標。

這名官員今天表示，新行政命令將調查這些產品線的貿易逆差，以瞭解這些進口產品是否以低於成本價格傾銷或者外國政府不公平補貼的結果。

因這項命令還在評估而要求匿名的官員表示，這可能會導致追加的進口關稅，但任何這類懲罰的決定將取決於調查發現，而不是「先畫靶再射箭」。這名官員並未透露哪些產品線可能會成為調查目標。

官員表示，政府可能利用調查結果決定之後的最佳路線，什麼都可能，可能沒有任何動作，也可以課徵補充性關稅。

Axios新聞網站稍早引述官員消息報導，這樣的行政命令可能鎖定鋼鐵和鋁這兩項爭取保護避免受中國進口競爭影響的產業。

Axios報導，新行政命令也可能鎖定家電產業，在大陸設廠的南韓家電業者市占率日增。

川普官員並未透露任何關於這項行政命令時間表的細節。這項行政命令有別於川普在3月31日授權商務部在90天內調查「貿易濫用」（trade abuse）情況，以及對美國貿易逆差的衝擊。1060410

(中央社)