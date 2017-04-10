阿嬤採海菜落海 送醫搶救中

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新北市消防局今天下午1時許獲報指稱，貢寮區馬崗街轉彎處一名74歲趙姓阿嬤採海菜，卻遲遲不見上岸蹤影，通報消防救援後，海巡巡防艇在馬岡外海8百米尋獲，發現阿嬤已無呼吸心跳在海面載浮載沉，立即拉起送往澳底漁港，再轉送至澳底保健站救援。

(中時)