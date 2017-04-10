樹科大動遊系 學生赴日實習

日本國際實習師生合影。(郭韋綺翻攝)

樹德科大動畫遊戲設計系第二屆前往日本實習的4名同學，在春假時間回到台灣，在陳定凱指導老師安排下，立刻參加系上開設的「國際設計專題研習」分享在日本兩個月的實習生活心得。

前往日本實習的4名學生有卓孟君、藍子宣、蕭恩心、黃青碧，由陳定凱老師帶隊抵達愛媛縣松山市實習並訪視遊戲業者Hautecouture株式會社（以下簡稱HC公司）。

對於經過層層面試才錄取的實習生，分享的機會也讓自己訓練膽識，重新釐清學習過程中「知識創新與學用合一」的關鍵點與相輔相乘效果。

學生黃青碧說，由於是透過書面審查與面試取得實習資格，故HC公司任務指派，完全把實習生視同正職員工訓練與作息對待，因此工作與生活過得非常充實。學生蕭恩心說，最期待周六降臨，松山公司的安野雅也（MASAYA YASUNO）執行長 三不五時會帶著實習生直奔當地特色美食與景點來趟微旅行，實習生活中也學到不少日本的風情民俗文化。

而實習生居住的是公司附近的青年旅店，實習生團隊自行打理生活起居及烹飪料理，更添生活樂趣，歡樂氣氛的家族也讓人一解鄉愁。

HC公司中村晋矢（Shinya Nakamura）社長說，位於松山市的新公司是實習生基地，4名學生被冠以「樹德科大實習團隊」稱號，第一屆在日本實習的大野麗華校友也是該校首位實習期滿進入HC公司任職試用的實習生，相信努力的人必定能得到甜美的果實。

陳定凱老師進一步說明，系上的日本實習最感謝財團法人資訊工業策進會台日產業推動中心，在其安排下，中村晋矢社長每次實習合作必定親臨樹德科大，今年1月20日也前來與系上蘇中和系主任、陳俊瑋與陳定凱二人，續簽第三屆國際實習合作協議，實習生徵選條件以具備2D遊戲美術、3D建模與遊戲程式二項專業的學生為主。

設計學院盧圓華院長告訴同學，設計學院配合國家政策與文創暨數位內容產業發展需求，除了強化人文、藝術與科技涵養，更強調國際化與宏觀國際視野，期待師生藉由國際實習機會真正落實知識創新與學用合一，增強實力，才能在競爭激烈的國際市場出線。

(中時)