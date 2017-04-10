中央前瞻計畫 朱立倫：拜託政院公平對待新北

立法院今（10日）天起舉辦連續六場的「前瞻基礎建設特別條例」公聽會，第一場「綠能建設」新北未獲邀請，經發局長施威全前往立院爭取發言，一度不得其門而入。新北市長朱立倫表示，目前情況中央並未公平對待，希望接下來的分配，是以市民的需要、以國家的未來前瞻為重要考量。

朱立倫說，每一項與市民相關的公共建設，一定會全力以赴，新北市會把計畫做好，也要爭取中央的支持，也拜託行政院能夠以公平的態度對待「新北」。

(中時)