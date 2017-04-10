工程放水還是沒做完 養護課副工程司仍勾選「合格」

呂新寶於交通部公路總局第一區養護工程處養護課，擔任副工程司，自2014年4月起負責督導中和工務段的道路養護工程，呂於驗收前兩天，發現防墜護欄尚未烤漆，立即請人轉知承包商以噴漆取代烤漆，沒想到驗收當日，護欄還是沒有全部噴漆，呂男卻仍勾選「合格」。

呂新寶於2014年4月起被指派督導中和工務段的道路養護工程，工程內容包含縮短防墜護欄上的鋼索間距，及將護欄烤漆成深咖啡色。呂男於2015年1月27日發現護欄都還沒烤漆，緊急請林姓幫工程司指示承包商，以噴漆替代烤漆，加速工程進行。

沒想到29日呂、林前往驗收，護欄卻還是沒噴漆完成，但呂男仍在檢查結果勾選「合格」，並要求承包商簽名。後續還在竣工報告與工程估價款計價表上，蓋上職章，表示同意。

呂男坦承犯行，新北地院依公務員登載不實文書罪，判處呂男有期徒刑1年，緩刑4年，並應支付公庫8萬元。林男則另行起訴。

(中時)